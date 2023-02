Seine zweite Chance: „Die Paralympics sind mein Ziel“

Gemeinsam mit seiner Trainerin Doris Mader, die auch sein Vorbild ist („Sie hat Silber bei den Spielen 2012 in London geholt“), verfolgt er einen längerfristigen Plan: „Beim Tischtennis sind Talent und viel Training wichtig, aber nicht alles. Du brauchst darüber hinaus auch internationale Erfahrung. Das heißt, dass ich geduldig bleiben muss.“

Kurz, ganz knapp übers Netz, dann wieder lang, scharf Richtung Kante des Tisches: Konzentriert, ehrgeizig feilt Henrik Andersson auch heute an den Varianten seines Services. Die Präzision, die sich durch unzählige Wiederholungen einstellt, soll auch bei Wettkämpfen spielentscheidende Vorteile bringen.

Fünf- bis sechsmal pro Woche trainiert der Sohn eines Schweden und einer aus der Slowakei stammenden Norwegerin, die sich beide heute in Wien zu Hause fühlen. Meistens spielt Henrik mit seiner Trainerin, nur im Lockdown hat er mit seiner Mutter täglich trainiert. Heute kann er sich endlich wieder mit befreundeten Spielern messen. Ernst nimmt der Sportler auch die regelmäßigen Einheiten mit seinem Physiotherapeuten sowie mit einem norwegischen Mentalcoach.

Die Mühe lohnt sich: Schon zweimal gewann Henrik Andersson die Staatsmeisterschaft in der Klasse 4. In dieser Leistungsstufe können die Spieler unterhalb des Bauchnabels ihre Muskeln nicht ansteuern.

Bei Weltranglisten-Turnieren in Italien, Slowenien und dann in Tschechien, die ordentlich viel Geld kosten, möchte er sich heuer an die Weltspitze herantasten.