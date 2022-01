Sehr selten: Zwillinge in den USA in verschiedenen Jahren geboren

"Ich finde es verrückt, dass sie Zwillinge sind und unterschiedliche Geburtstage haben", zitierte das Spital Neo-Mama Fatima Madrigal. Zur Geburt ihrer Tochter sagte sie: "Ich war überrascht und glücklich, dass sie um Mitternacht kam." Nach Angaben der Klinik in dem US-Westküstenstaat sind Zwillinge mit unterschiedlichen Geburtstagen selten.

Ohne Komplikationen

Das Krankenhaus teilte auf seiner Facebook-Seite einen Beitrag mit dem Titel: "Baby Aylin Yolanda Trujillo wurde 2022 genau um Mitternacht geboren. Ihr Zwillingsbruder Alfredo Antonio Trujillo wurde 2021 15 Minuten zuvor geboren." Zusammen mit dem Beitrag wurden auch mehrere Bilder der Geschwister veröffentlicht.

Berichten zufolge kamen beide Babys gesund und ohne Komplikationen zur Welt. Als Aylin geboren wurde, wog sie 2.660 Gramm, während ihr älterer Bruder Alfredo mit einem Gewicht von 2.750 Gramm das Licht der Welt erblickte.

Die Zwillingsbabys haben drei weitere Geschwister, die älter sind. Sie haben zwei ältere Schwestern und einen älteren Bruder. Alle Familienmitglieder freuten sich über das außergewöhnliche Zwillingspaar.

"Das war definitiv eine der Geburten meiner Karriere, die mir in Erinnerung bleiben werden", sagte Ana Abril Arias, Ärztin am Natividad Medical Spital. "Es war eine absolute Freude diesen beiden Kleinen sicher in die Jahre 2021 und 2022 auf die Welt zu helfen. Was für ein aufregende Art, das Neue Jahr zu starten."