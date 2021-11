Rezepte gegen die Angst in der Coronazeit

Dabei helfen könne ein Blick auf die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Weidinger hat sich auf diese Jahrtausende alte Methode spezialisiert. Symptome sieht er „fast immer“ als eine Rechnung, die aus dem bisherigen Leben resultiert. Er wolle diese Sprache des Körpers dem Patienten übersetzen. Das heißt aber auch: „Dann müssen wir das ändern, zum Beispiel unsere Einstellung zu einem Thema.“

Weidinger beschreibt das mit einer Pyramide, an deren Basis sich die Lebensführung befindet. In der TCM hat sie wesentliche Bedeutung. Erst weiter oben in der Pyramide finden sich westliche Methoden wie Psychotherapie und Medikamente. „Man sollte sich nicht nur auf ein Medikament verlassen. Man muss auch beginnen, selbst etwas zu tun“, erklärt er. Östliche und westliche Medizin ergänzen sich dabei gegenseitig. Vor allem der Art, wie wir täglich leben, wird viel Raum eingeräumt.

„Es ist zum Beispiel ganz wichtig, den Alltag gut zu strukturieren. Durch die Hintertür einfacher Aufgaben, die aber konsequent ausgeführt werden sollen, versuche ich, die Menschen wieder zu einem normalen Leben zu bringen.“