Nippel bei den Salzburger Festspielen: Ein Skandal (!)

In ihrer Antwort auf die zahlreichen Reaktionen, die sie nach dem Event erreichten, schrieb sie: "Es war interessant zu sehen, wie einfach es Männern fällt, den Körper einen Frau öffentlich und stolz zu zerstören. Es ist weder das erste noch das letzte Mal, dass eine Frau von einer Gruppe Fremder zu hören bekommt, was an ihrem Körper alles falsch ist. Besorgniserregend ist aber, wie vulgär einige von euch Männern dabei sind. So viele von euch wollten mich auf aggressive Weise wissen lassen, wie enttäuscht sie von meinen 'kleinen Titten' sind oder dass ich mich schämen sollte, so flachbrüstig zu sein. Ich habe schon eine ganze Weile in meinem Körper gelebt. Ich bin mir über die Größe meiner Brüste vollends bewusst und habe keine Angst davor. Was vielmehr Sorge bereitet .... Warum habt ihr solche Angst vor Brüsten?"

Eine gute Frage.