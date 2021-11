Nationalpark: Im November ein Ausflug in die Donau-Au

Weiterhin anbieten kann Erika Dorn auch geführte Touren für Gruppen und Individualgäste. Bei den rund dreistündigen Wanderungen gehen Nationalpark-Ranger voran. „Sie führen in die Vogelwelt an der Donau ein, verweisen auf Spuren und Fährten der Wildtiere, und sie erklären die verblüffenden tierischen Überlebenstricks inmitten von Kälte und Eis.“

Naturfreunde stecken auch den einen oder anderen Müll- in ihren Rucksack, um die Au vom Unrat der etwas weniger Achtsamen zu befreien. Nicht notwendig? Doch. Vor allem die Donau schwemmt einiges an Müll an. Die Nationalpark GmbH kann in ihrer Naturschutzarbeit seit Jahren auch auf freiwillige Helfer zählen. Diese kommen von Vereinen und Betrieben oder machen sich unter fachkundiger Anleitung der Nationalpark-Mitarbeiter alleine auf ihren Weg.

„Insgesamt haben heuer 351 Personen exakt 1.586 Stunden an freiwilliger Naturschutzarbeit geleistet“, freut und bedankt sich Nationalparkdirektorin Edith Klauser. Auch sensible Lebensräume für Flora und Fauna wurden von den Freiwilligen gepflegt.

Am Ende ein Geheimtipp von Erika Dorn: Wer auf der anderen Seite der Donau, in Hainburg, hinauf zur Ruine Röthelstein spaziert, hat in der Tat gute Chancen, die Seeadler zu beobachten. Zu den sechs Brutpaaren gesellen sich in den nächsten Tagen Gäste aus dem Nordosten Europas. Noch vor den ersten Balzflügen der Hiesigen im Jänner jagen die Zugeflogenen durch die Au. Und eventuell hat man den Wiener Liedermacher Ernst Molden und seine Hommage auf die Donau-Au im Ohr – verewigt auf der CD/LP schdrom.