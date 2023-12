Miss France trägt kurze Haare - und sorgt damit für Debatten

Frankreich hat eine neue schönste Frau des Landes. Am Samstag wurde die Mathematikstudentin Eve Gilles in Dijon zur Miss France gekürt - doch das gefällt scheinbar nicht jedem. Denn die 20-Jährige ist die erste Frau mit einer Kurzhaarfrisur, genauer gesagt einem "Pixie Cut", die diesen Titel in der 103-jährigen Geschichte der Veranstaltung tragen darf.

➤ "Hochverrat": Warum die Miss Universe zwischen die politischen Fronten gerät