Mansplaining: Wenn Männer Frauen die Welt erklären

Die wenigsten lassen sich gerne belehren. Besonders dann nicht, wenn sie eigentlich mehr über das Thema wissen als ihr Gegenüber. So erging es auch Schriftstellerin Rebecca Solnit auf einer Party. Ihr Gesprächspartner, ein älterer Herr, referierte ihr schon länger über ein kürzlich erschienenes Buch aus ihrem Spezialgebiet - obwohl sie ihm eigentlich als Expertin in der Materie vorgestellt worden war.

Der echte Haken an der Geschichte: Das Buch, um das es ging, hatte sie selbst verfasst, er hingegen hatte nur eine Rezension darüber gelesen. Was ihn offensichtlich nicht davon abhielt, sich der echten Expertin überlegen zu fühlen. Solnit schrieb diese Episode in ihrem Essay "Wenn Männer mir die Welt erklären" nieder und fasste damit ein Phänomen zusammen, das den meisten Frauen und Mädchen wohl bekannt vorkommt.

Mit dem aus den englischen Wörtern man und explaining zusammengesetzten "Mansplaining" war dafür bald ein Name gefunden: Die unaufgeforderten, von der jeweiligen Expertise völlig unabhängigen und unnötigen Ratschläge und Erklärungen, die Männer in allen Situationen gerne Frauen anbieten.

Twitter-Erfahrungen

Je nach Thema und Situation kann man das als Frau ärgerlich oder belustigend finden, immer ist es jedoch mit einer gewissen Irritation verbunden. Fest steht, die meisten Frauen haben Mansplaining-Geschichten auf Lager - und über manche Absurditäten lässt es sich gemeinsam doch viel besser lachen oder wundern. Das dachte sich auch diese Twitter-Userin, die in diesen Tagen Frauen dazu aufrief, ihre denkwürdigsten Mansplaining-Geschichten zu teilen: