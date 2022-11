Kein Tabu: 80 Prozent der Österreicher sagen Ja zur Paartherapie

Eine gute Beziehung, so heißt es, ist harte Arbeit. Um Probleme oder Herausforderungen mit Partner oder Partnerin zu meistern, wären 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bereit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das zeigt eine Studie der Dating-App Parship.

Rund 80 Prozent der Befragten würden dem anderen zuliebe einer Paarberatung oder Paartherapie zustimmen. 70 Prozent stehen einer externen Unterstützung in Form von Therapie oder Coaching sogar in jedem Fall positiv gegenüber. Jedoch: Frauen sind deutlich aufgeschlossener als Männer. 38 Prozent von ihnen wäre es tendenziell peinlich, sich therapeutische Unterstützung zu holen. Bei Frauen gaben dies nur 20 Prozent an.

Persönliche Entfaltung

"Im Laufe einer Beziehung entwickelt sich im Idealfall nicht nur jeder und jede individuell weiter, sondern wächst auch als Paar mit allen Herausforderungen, die ein Leben zu zweit mit sich bringt. Kommunikation auf Augenhöhe, Vertrauen, Respekt und Wertschätzung", sagt die Psychologin Caroline Erb.