Aniston und Co.: Das Leben mit einem unerfüllten Kinderwunsch

Mehr Nachfrage

2021 wurden in Österreich 12.218 In-vitro-Fertilisationen (IVF) durchgeführt. 2002 waren es noch weniger als 5.000. Die Schwangerschaftsrate pro Transfer liegt bei 34,7 Prozent. Wobei nicht alle Schwangerschaften auch zu einer Geburt führen.



35, 9 Prozent der Frauen waren 2021 bei einer IVF in Österreich sind zwischen 36 und 40 Jahre alt.



Wenn es nicht klappt

Weitere Möglichkeiten sind eine Eizellenspende oder eine Samenspende.

Das Einfrieren von Eizellen ist in Österreich - anders als in anderen Ländern wie den USA - nur aufgrund von medizinischen Aspekten (Krebserkrankung) nicht erlaubt.



Psychotherapeutin Eveline Leitl spricht sich in diesem Bereich für Lockerungen aus. „Frauen haben oft erst in späteren Jahren solide Beziehungen, in denen sie auch Kinder wollen.“