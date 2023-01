Jahrelange Analyse zeigt den einzigen Schlüssel zum Glücklichsein

„Das Glück is a Vogerl“ heißt es in Österreich. Es fliegt einem zu, oder eben nicht. Das sehen die Wissenschafter Robert Waldinger und Marc Schulz allerdings ganz anders und können mit Zufällen in Sachen Zufriedenheit und Glück wenig anfangen.

Glück ist kein Zufall

In der größten Studie im Bereich der Glücksforschung wurden in Harvard eine Gruppe von Männern und ihre Familien 80 Jahre mit vielen Befragungen und Analysen begleitet. Inzwischen gibt es 2.000 Nachfahren, die weiterhin an der Studie teilnehmen. Die zwei Harvard-Psychiater schöpfen also aus einem riesigen Datenpool und daraus lässt sich schließen: Das Glück ist kein Vogerl.

Muss keine Partnerschaft sein

Ausschlaggebend sind vielmehr gute Beziehungen. Waldinger: „Es zeigt sich, dass Leute, die sozial verbunden sind, mit ihrer Familie, mit Freunden, mit der Gemeinschaft, glücklicher und gesünder sind und länger leben als Leute, die weniger gute Beziehungen haben.“

Ob es eine Partnerschaft oder Freundschaft ist, sei dabei nicht entscheidend, so das Fazit. Die Menge an Beziehungen ist ebenfalls nicht relevant – es geht um die Qualität.

Schlechtere Blutwerte

Gute Gesellschaft zu haben, ist für die eigene Zufriedenheit laut der Studie sogar viel entscheidender als finanzielle Absicherung, Sport, gesunde Ernährung oder Anerkennung im Beruf – auch wenn diese Werte ebenfalls nicht ganz außer Acht zu lassen sind. Personen, die alleine sind, ohne es sein zu wollen, erkranken schneller und haben schlechtere Blutwerte und höhere Anteile an Stresshormonen, obwohl sie einen ähnlichen Lebensstil führen wie Personen mit innigen Freundschaften.

Einsamkeit so ungesund wie Rauchen

Psychiater Waldinger hat schon in einem viel beachteten Vortrag (Ted-Talk) erklärt, wie negativ sich Einsamkeit auswirkt: „Ihre Gesundheit verschlechtert sich früher in ihrer Lebensmitte, ihre Gehirnfunktion lässt eher nach und sie sterben früher als Menschen, die nicht einsam sind.“ Einsamkeit sei genauso ungesund wie Alkohol oder Rauchen.