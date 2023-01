Humor im Krieg: Darüber lachen die Menschen in der Ukraine

KURIER: Lacht ihr in der Ukraine generell über dieselben Witze wie die Menschen in Österreich?

Oksana Havryliv: Grundsätzlich ja. Auch sind die scherzhaften Kommunikationsstile in multikulturellen Städten wie Lviv (Lemberg), Kyiv (Kiew) oder Odessa dem Wiener Schmäh sehr ähnlich. Ich erinnere mich, dass sich meine Kollegen an der Universität in Lviv Witze erzählt haben. Während der österreichische Lektor mit uns laut lachen konnte, fand das sein deutscher Kollege gar nicht so lustig.

Sie haben über den Wiener Schmäh geforscht. Was genau sind denn da die Gemeinsamkeiten?

Nehmen wir nur den Schmäh bei uns in Lviv, den Lviver balak: Der basiert ebenso auf Doppelsinnigkeit und Ambivalenz, auf Andeutungen, auf dem Spiel mit Höflichkeit und Unhöflichkeit, und nicht zuletzt auf der Glorifizierung des Todes.