Hols dir selber! Die besten Take Aways für Wien und Niederösterreich

Steirereck: Mit seinem „Hausbesuch“ startete das mehrfach zum besten Restaurant Österreichs gekürte Steirereck bereits während des ersten Lockdowns. Seither kann man Gerichte wie Kalbsbeuschel (15,90 €/550-ml), Wallergulasch (18,90 €/550-ml) oder zahlreiche Suppen (ab 7,90 €/550 ml; z. B. Topinambur, Rindsuppe vom Ochsen) im Glas kaufen. Abholung in der Meierei im Stadtpark, Zustellung je nach Bezirk 5 oder 9 €, außerhalb Wiens per Paket.

Plachutta: In den Restaurants in Hietzing und Nussdorf kann man Rindfleischklassiker wie Tafelspitz (27,60 € mit Beilagen pro Person) abholen (www.plachutta.at)

Drechsler, Wienzeile: Mit seinen reichhaltig gefüllten Brunch-Boxen (classic, veggie, vegan inkl. 1 Fl. Sekt, 55 €/2 P.) landete das Lokal beim Naschmarkt im Vorjahr einen Überraschungserfolg. Am kommenden Wochenende startet man nun wieder. Neu: Auf Anfrage Lieferservice, ca. 5 € Aufzahlung.

Gastwirtschaft Floh: Von Freitag bis Sonntag kann man an den drei Lockdown-Wochenenden wieder „Floh to go“ (68,50 €/für 4 P.) genießen. Die Frühstücksgenusspakete müssen allerdings selbst abgeholt werden.

Gasthaus Halbwax: Vom Gasthaus- auf den Take-away-Modus stellt man beim Halbwax in Lichtenwörth am Samstag und Sonntag mittlerweile fast schon automatisch um, die Speisekarte (z. B. Zwiebelrostbraten 14,80 €, Schnitzel 8,10 €) wechselt regelmäßig.

Vegan und Vegetarisch