Geburtstag: Spielberg-Klassiker „E.T.“ wird 40

Problemverarbeitung

Mit der märchenhaften Handlung verarbeitete Spielberg eine Episode aus seiner eigenen Kindheit: Nach der Scheidung seiner Eltern half ihm ein imaginärer Freund in Form eines Aliens durch die schwere Zeit. Auch das Leben der Kinder, die im Film Hauptrollen übernahmen, wurde stark von dem Außerirdischen geprägt. Die damals sieben- und neunjährigen Drew Barrymore und Henry Thomas erhielten damals ihre ersten Rollen und sind noch heute als Schauspieler erfolgreich. Um so natürliche Reaktionen wie möglich von seinen jungen Darstellern zu bekommen, drehte Spielberg in chronologischer Reihenfolge. Dadurch wirkte die Abschiedsszene am Ende für Besetzung wie Publikum besonders echt und intensiv.

E.T. selbst wurde als animatronische Figur entworfen, deren Gesicht unter anderem von Albert Einstein, Ernest Hemingway und einem Mops inspiriert war. Für die dunkle Stimme des kleinen Aliens wurde eine starke Raucherin engagiert – zwei Packungen Zigaretten pro Tag erzeugten die außerirdische Qualität des Sounds.