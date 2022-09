Dirndl und Sportwagen: Was Singles sexy finden

Oktoberfest und Wiener Wiesn stehen vor der Tür und damit eine ideale Zeit, um jemanden kennenzulernen. Laut aktueller Parship-Umfrage besucht jeder dritte Single gerne Trachtenevents, vor allem junge Personen unter 30 und Männer. 80 Prozent der befragten Single-Männer finden eine Frau im Dirndl – ob traditionell oder modisch – anziehend. Männer in Lederhosen punkten bei 58 Prozent der befragten Frauen.

Flirt- und Feierlaune

Brauchtum-Events wie die Wiesn sind bei jungen Singles zwischen 18 und 29 Jahren besonders beliebt. Rund vier von zehn Befragten in diesem Alter gehen gerne auf Feste dieser Art. Rund jede und jeder Fünfte gibt an, dass man dort unter anderem gut flirten kann und viele neue Menschen trifft, 21 Prozent genießen das Fest am liebsten in einer größeren Runde mit Freunden.

"Trachtenevents werden von vielen Menschen als gute Möglichkeit gesehen, neue Leute kennenzulernen und zu feiern. Nach coronabedingten Absagen ist die Freude an derartigen Veranstaltungen heuer gerade bei den jungen Menschen besonders spürbar. Der Spaß an der Selbstinszenierung in Lederhose, Dirndl und Co. und die Gelegenheit, in eine andere Rolle zu schlüpfen, versetzt viele in Flirt- und Feierlaune", bestätigt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.

Auto erhöht Sexappeal

Neben Tracht steigert auch das Auto den Sexappeal seines Besitzers oder seiner Besitzerin: Für sieben von zehn Männern versprüht das Auto erotische Kraft, wie eine weitere Umfrage von AutoScout24 unter 500 Österreicherinnen und Österreichern zeigt. Demnach ist das Modell mit dem meisten Sexappeal der gute alte Sportwagen, gefolgt von Cabrios und SUVs. Ein Viertel der befragten Männer sieht einen sportlichen Flitzer als das ideale Gefährt an, um sexy zu wirken. Bei den Frauen stimmten dem 16 Prozent zu. Jeder und jede Zehnte findet, dass Cabrios die Attraktivität steigern, gefolgt von SUVs (9%).

Das Elektroauto schneidet hinsichtlich Sexappeal hingegen schlecht ab: Gerade einmal zwei Prozent der Befragten finden E-Autos sexy. Noch weniger mit Erotik verbinden die Österreicher nur noch Kleinbusse und Kleinwagen.