Frühlingsgefühle und Sex: Ein bisschen verrrückt

22 positions in a one-night-stand.

22 Monate Einsamkeit herausgeschwitzt.

Danach gleich gegangen.

Zu schnell kennengelernt.

(Nico Szaba, Schriftsteller).

Wieder was probieren

Zu schnell, okay, vielleicht. Gut? Schlecht? Wer weiß das schon. Aber ehrlich: Warum nicht wieder etwas wagen, probieren? Egal, was andere denken. Frühling ist immer auch ein Drängen – nach draußen, zu einem Du. Ins Neue, ins Andere, in den Aufbruch hinein und die vielen Möglichkeiten, die das Leben nun wieder bietet. Das sind die Geschichten, die der Frühling schreibt: Küsse im Park. Laue Luft, atemlose Gedanken, um gleichzeitig wieder die Sonne ins Herz zu lassen und anderswo, weiter unten. Mitunter sagen Wissenschaftler etwas zu dem immer wieder kehrenden Phänomen: Beispielsweise, dass das Erwachen der Natur die Menschen in eine Art Kurzzeit-Rausch versetzt. Nicht nur der legendären „Hormone“ wegen. Die eh auch. Aber tatsächlich geht’s um so viel mehr – optische Reize, Licht, Wärme, Düfte, die an das Schöne und Lebendige erinnern. So entsteht Vorfreude auf Mögliches, auf neue, idealerweise komplett verrückte Erfahrungen. Dazu zufällig entdeckt, eine erotische Kurzgeschichte, mit dem Titel: „Frühlingsgefühle – Wir haben Sex in unserem Garten! Vom Frühling erquickt, auf dem Rasen gefickt!“

Alsdann: Auf zum Sex im Freien, innige Umarmungen, den Duft der Erde schnuppern, im Wienerwald, den Almen und Bergen, vor der Schrebergartenhütte oder am Rande des noch gut zugedeckten Pools. Denn ja. Endlich wieder werden die Tage länger, und die Gute-Laune-Stoffe im Organismus feiern in uns ihre Privatorgie. Herrlicher Lauf des Jahres, liebe Freunde: Dopamin, Serotonin, yeah, ab geht die Post. Dazu diese Farben: helles Grün, bunte Blüten und vor allem Menschen, die sich von schwarz gekleideten Wintermantel-Michelin-Männchen in mutig-fröhliche Farbenkleckse verwandeln. Endlich wieder: Haut, einfach so. Noch etwas blass, aber sichtbar. Und gierig danach, einen anderen Menschen zu spüren, küssend, streicheln, himmelwärts.