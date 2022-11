Forbes: Das ist die erste schwarze Frau auf "30 unter 30"-Cover

Es scheine, als ob Hip-Hop-Superstar Megan Thee Stallion nichts davon abhalten könne, ein Imperium aufzubauen, das ihrem Vorbild Beyoncé würdig ist, schreibt die Zeitschrift über ihr Cover-Model. Im Jahr 2022 soll sie laut Forbes insgesamt 13 Millionen Dollar über Ticketverkäufe, Werbeeinnahmen und Tantiemen eingenommen haben.

"Es ist wirklich hart, im Jahr 2022 die erste in irgendetwas zu sein", sagt die Rapperin sichtlich stolz im Interview. Bereits vor drei Jahren wurde die 27-Jährige das erste Mal unter den Gewinnern geführt.

Im kommenden Jahr steht für Megan Thee Stallion neben einem neuen Studioalbum auch eine Welttournee an. Zuletzt hatte sie neben der Musik auch versucht, in der Schauspielerei Fuß zu fassen. Aktuell und im kommenden Jahr arbeitet sie mit Netflix, A24 und Time Inc. für unterschiedliche Film- und Show-Projekte zusammen. Letztere zahlten der Rapperin kürzlich drei Millionen Dollar für eine Dokumentation über ihr Leben.