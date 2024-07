Erziehung: Wenn kurze Röcke für Streit in der Familie sorgen

Die Ergebnisse der Studie, die in der Zeitschrift Sex Roles erschien, sind auch 13 Jahre später noch relevant. Vor allem im Sommer diskutieren viele Familien die Frage, wie freizügig Kleidung für Mädchen und Jugendliche sein darf. "Das ist ein sehr kontroverses Thema", weiß die Psychologin und Psychotherapeutin Martina Bienenstein, die auf Kinder und Familien spezialisiert ist. Denn egal, ob es sich um die Pink-Phase im Kindergarten oder das spätere Zeigen von nackter Haut handelt: "Im Grunde sollen sich Mädchen so anziehen, wie sie wollen", sagt die Expertin. "Die Diskussionen in der Familie entstehen aus einer Angst heraus, dass den Töchtern etwas zustößt oder sie einen schlechten Ruf haben könnten."

Identität ausdrücken

Die Gender-Unterschiede in der Mode beginnen bereits bei den Kleinen. Darauf macht die Autorin und dreifache Mutter Evelyn Höllrigl regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal aufmerksam. „Während die Tierwelt in der Jungsabteilung primär aus ‚Jägern’ besteht, besteht sie in der Mädchenabteilung aus möglichst flauschigen und süßen ‚Gejagten’“, kritisierte sie kürzlich. Auch Absatzschuhe für Mädchen oder Unterschiede in der Schnittkonstruktion erregten ihren Unmut: So werde Mädchen schon früh suggeriert, dass sie zu dick seien.