Elfjähriger bekommt Klavierflügel geschenkt: "Ein Talent wie Mozart"

Die Geschichte begann vor eineinhalb Jahren. Jude setzte sich eines Tages an das Keyboard der Familie - und spielte. Und das, obwohl er davor noch keine einzige Stunde Unterricht hatte.

Bei Jude wurde das Savant-Syndrom diagnostiziert. Damit ist das Phänomen gemeint, dass Menschen eine außergewöhnliche Begabung in einem ganz speziellen Teilbereich haben. Deshalb wird oft auch von "Inselbegabung" gesprochen.

Die begeisterten Eltern kauften Jude ein neues, größeres Instrument. Sie spielten ihm die Aufnahmen beliebiger Songs vor - und Jude konnte sie unmittelbar auf seinem Keyboard wiedergeben.

"Es ist ein Wunder", sagt Jude selbst über sein Talent.

Ein lokaler TV-Sender berichtet im Herbst über Jude, der professionelle Klavierstimmer Bill Magnussen sieht den Beitrag und ist beeindruckt. In dem Beitrag wurde auch erwähnt, dass die Eltern von Jude insgesamt vier Kinder haben und auch Geld an ihre Familienmitglieder in Ghana überweisen. "Wie viele Mittel bleiben da übrig, um dieses Talent zu fördern?", dachte sich Magnussen.

Er kaufte aus dem Erbe seines Vaters um 15.000 US-Dollar (rund 14.000 Euro) einen Flügel (der tatsächliche Wert soll sich um die 45.000 US-Dollar bewegen), schenkte ihn der Familie von Jude und versprach überdies, das Instrument bis an sein Lebensende einmal im Monat zu stimmen. Darüber hinaus bezahlt Magnussen auch professionelle Klavierstunden für den Buben.