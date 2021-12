Eine Mediatorin und ein Seelsorger über Corona-Krach zu Weihnachten

In so einem Extrem-Fall lassen sich die Brüche nur noch schwer kitten, sagt Sophia Bolzano, die in Wien als Mediatorin und Coach tätig ist. "Das Problem ist: Die Stimmung ist mittlerweile schon so aufgeheizt, dass meist gar nicht mehr zugehört wird und fast kein friedlicher Diskurs mehr möglich ist."

Betroffene Familien sollten sich daher rechtzeitig vor Weihnachten eine Strategie zurechtlegen, rät die Mediatorin (siehe rechts). "Das Wichtigste ist, dass man sich über seinen eigenen Zugang zu Corona im Klaren ist und sich nicht des Festes wegen verbiegen lässt. Denn letztlich geht es ja um die eigene Gesundheit."

Wenn ein Paar die Impfung verweigert, empfiehlt es sich, noch vor dem Zusammentreffen das Gespräch zu suchen. "Man könnte einen Durchruf machen und sagen: Es war ein schwieriges Jahr, wir sind alle wütend. Aber vielleicht können wir uns einen schönen Abend machen und diese Themen aussparen – wie vor Corona."