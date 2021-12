Ein Hirnforscher verrät, wie wir jetzt zuversichtlich bleiben

Es gibt drei Möglichkeiten: Ich kann das Ganze aus der Distanz betrachten, mir also vorstellen, wie wir in fünf Jahren darüber lachen. Ich kann die Situation umdeuten, also versuchen, das Positive zu sehen – etwa, sich jetzt mehr mit Digitalisierung zu beschäftigen. Oder ich normalisiere die Situation und denke mir: Krisen sind etwas Normales, sie begleiten die Menschheit seit Millionen Jahren. Zu erkennen, dass es diese Möglichkeiten gibt, erzeugt eine Selbstwirksamkeit, ein Gefühl von Autonomie, das positiv gegen Stress wirkt.

Manche resignieren oder werden aggressiv, manche finden einen konstruktiven Weg. Was entscheidet, wie wir mit einer solchen Krise umgehen?

Eine Krise ist wie eine Lupe für die Persönlichkeit. Was an Persönlichkeit da ist, bricht stärker durch und ist weniger unter Kontrolle. Ein Anteil dessen wird bereits im Mutterleib angelegt. Wenn die Mutter viel Stress hat, geht das Stresshormon Cortisol auf das ungeborene Kind über und beeinflusst die Gehirnentwicklung. Diese Menschen sind später eher ängstlich und neigen zu Depressionen. Dann gibt es das, was man durch Erziehung und Umwelt erlernt. Durch eine Zwillingsstudie wissen wir, dass etwa ein Viertel angeboren ist, 60 Prozent sind Erziehung, der Rest das Umfeld.