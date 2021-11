200 Prominente aus Österreich, Deutschland und der Welt bekamen kürzlich Post: In einem Paket fanden sie eine Leinwand, Farbe sowie einen Pinsel und die Bitte, damit ihre Interpretation des Roten Kreuzes zu malen.

Gut 70 Künstler, Sportler, Wissenschafter und andere bekannte Persönlichkeiten haben dann tatsächlich zum Pinsel gegriffen. Ihre Werke werden bis 17. November über eine Online-Aktion versteigert (siehe unten). Der Erlös kommt dem KURIER-Lernhaus zugute, das vom Roten Kreuz pädagogisch betreut wird.

Wer also ein Werk von Udo Lindenberg, dem Dalai Lama, von Toni Polster, Benni Raich oder einem anderen Promi in sein Wohnzimmer hängen möchte, der kann sofort per Mausklick ein Gebot abgeben.

Dass so viele das Projekt „Red Cross goes Art“ unterstützen, ist auch das Verdienst von Desirée Treichl-Stürgkh, die Kontakt zu vielen Promis aufnahm: „Als dreifache Mutter liegt mir das Glück von Kindern besonders am Herzen“, sagt die Schirmherrin der Aktion, warum sie sich so für die Idee einsetzt.