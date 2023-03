Diese fünf Fehler sollte man beim Online-Dating nicht machen

Vier von 10 Personen, die Online eine Beziehung fanden, berichten nach Umfragen, dass das erste Treffen nicht überzeugend oder enttäuschend gewesen sei, mehrfache Verschiebungen von Treffen stattfanden, Partner nicht sofort antworteten, dass sie oder ihre Partner nachfragen mussten oder dass ein Kontakt zunächst abgebrochen sei, bevor daraus doch eine Beziehung entstanden sei. In den Dating-Skripten vieler Singles seien solche Umwege, die oft notwendig seien auf dem Weg zum Ziel, jedoch nicht vorgesehen oder gar als Sackgassen eingetragen, die die betreffenden Personen entsprechend sofort verlassen. So würden Vorschläge sofort gelöscht oder ein Kontakt werde abgebrochen, weil ein Treffen abgesagt worden sei. Genau solche scheinbaren Sackgassen seien aber für ca. 40 % der Paare der Weg zum Ziel seien.

Abzweigungen und Umwege werden als Sackgassen missverstanden : Vier von 10 Personen, die Online eine Beziehung fanden, berichten nach Umfragen, dass das erste Treffen nicht überzeugend oder enttäuschend gewesen sei, mehrfache Verschiebungen von Treffen stattfanden, Partner nicht sofort antworteten, dass sie oder ihre Partner nachfragen mussten oder dass ein Kontakt zunächst abgebrochen sei, bevor daraus doch eine Beziehung entstanden sei. In den Dating-Skripten vieler Singles seien solche Umwege, die oft notwendig seien auf dem Weg zum Ziel, jedoch nicht vorgesehen oder gar als Sackgassen eingetragen, die die betreffenden Personen entsprechend sofort verlassen. So würden Vorschläge sofort gelöscht oder ein Kontakt werde abgebrochen, weil ein Treffen abgesagt worden sei. Genau solche scheinbaren Sackgassen seien aber für ca. 40 % der Paare der Weg zum Ziel seien.

