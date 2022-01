Die Mutfluencer: Sie stellen armen Kindern Computer zur Verfügung

Die Brüder teilen sich die Arbeit perfekt auf. Der eine, Thomas, nimmt die Aufträge an, der andere, Iman, wirft seine technische Erfahrung in die Waagschale. „Ich bin ehrlich gesagt noch nie einem Menschen begegnet, der tüchtiger ist als Iman“, möchte Thomas Gaeta auch angemerkt haben. „Ich bin sehr dankbar, dass uns das Leben zusammengeführt hat“, fügt der Angesprochene hinzu. Im Iran geriet der Sohn einer Anwaltsfamilie in das Visier der Machthaber.

Seine Erinnerung stimmt traurig: „Meine Mutter starb im Gefängnis. Von dem Tod meines Vaters erfuhr ich, als ich auf der Flucht war.“

So wurden die Gaetas in Mauerbach zu seiner zweiten Familie. Schon damals hat er sich sofort als Mitarbeiter der Gemeinde in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Das Projekt in Kooperation mit der youngCaritas ist für Iman Molaie ebenso Ehrensache: „Wir haben gehört, dass die Caritas mit Kindern in 62 Lerncafés arbeitet, und dass es da noch immer genügend Kids gibt, die kein eigenes Endgerät besitzen. Ihnen soll jetzt geholfen werden.“