Heiß ersehnte Inzest-Liebe im TV kratzt an moralischen Werten

Die Kritiken sind wohlwollend, das Prequel von "Game of Thrones" mit dem Namen "House of the Dragon" hat auf HBO hat Millionen von Zusehern und dazu auch einen kleinen Skandal.

Die Inzest-Beziehungen in der Familie der Targaryens sind in den George R.R. Martins Büchern ausführlich beschrieben, diese jetzt aber im TV zu sehen - einige Kritiker sprechen auch von einem Ausschlachten der Szenen - wirken für viele Fans verstörend.

"Ist Inzest jetzt okay für uns?" fragt die Cosmopolitan. Und viele Zuschauer der Fantasy-Serie zeigen auf Twitter, wie ambivalent ihre Gefühle sind, wenn es um die Liebe von Kronprinzessin Rhaenyra und Daemon Targaryen geht - ihrem Onkel.

Schon lange bahnt sich eine romantische Beziehung an, als Rhaenyra noch eine Jugendliche ist und Daemon Mitte dreißig. Die Fans sind zwiegespalten, weil Inzest-Paare nach heutigen moralischen Codes ein absolutes Tabu sind und die Thematik oft mit Missbrauch zu tun hat.

Aus heutiger Sicht Missbrauch

Die detailreich erzählte Romanze von Rhaenyra und Daemon lässt Zuseher aber dennoch auf Sex und Zweisamkeit zwischen Nichte und Onkel hoffen, sogar den Hashtag #Daemyra gibt es bereits - ein Wort aus den Namen der beiden.

Der Showrunner der Serie gibt Variety zu: "Was Daemon der jungen Rhaenyra antut, ist in der heutigen Terminologie ein Akt des Missbrauchs. Und so ein traumatisches Ereignis prägt auch Rhaenyra in ihrer zukünftigen Entwicklung." Die werden wir aber erst in den kommenden Staffeln sehen.