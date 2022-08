"House of the Dragon" bekommt zweite Staffel

Die "Game of Thrones"-Vorgeschichte "House of the Dragon" bekommt eine zweite Staffel. Das teilten der US-Streamingdienst HBO und der in Deutschland ausstrahlende Pay-TV-Sender Sky am Freitag mit. Ein geplantes Veröffentlichungsdatum wurde zunächst nicht genannt. Bei Sky und seinem Ableger Wow soll dann auch Season zwei zu sehen sein.