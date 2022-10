Der Sportschuh aus der Bohne in einem ersten Praxistest

Ja, es geht sich gut in diesem Schuh. So viel kann gesagt werden. Und er sieht auch nicht schlecht aus. Und er ist mit einem Blick auf den Klimawandel ein Schritt in die richtige Richtung der Produktion.

200 Euro sind schnell futsch

Weniger attraktiv ist hingegen sein Mietpreis: 36 Euro Leasinggebühr pro Monat sind stolz, auch im Vergleich zu den an sich schon hochpreisigen herkömmlichen Modellen aus Zürich. Nach einer halbjährigen Miete ist man dann mehr als 200 Euro und dazu auch noch seinen Schuh los ...

Kunden und Kundinnen, die bisher weniger gute Erfahrungen mit on-Schuhen gemacht haben (das Obermaterial reißt im Bereich der großen Zehe gerne auf), merken allerdings leicht säuerlich an: Mehr als ein halbes Jahr hat auch der herkömmliche Schuh kaum gehalten.