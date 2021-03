Der Laufschuh aus der Bohne – im Abo

Der Spezialist: On, der Spezialist in der Nische, erzeugt Sportschuhe sowie Sportbekleidung. Gegründet wurde das Unternehmen am 6. Jänner 2010, und zwar von drei sportaffinen Freunden in Zürich. Heute gibt das Trio rund 800 Menschen Arbeit, davon 350 in der Zürcher Zentrale. Die Marke ist derzeit in 7000 Fachgeschäften in 55 Ländern vertreten, auch in Österreich. Mehr hier.

Der neue Schuh: Der Cyclon wird derzeit nur in Weiß angeboten. Er ist nicht gefärbt. Er besteht ganz konkret aus Polyamid: zum einen ist das PA11 (aus der Rizinus-Bohne), zum anderen der weitverbreitete Kunststoff Pebax (TPE-A).

Cradle to cradle: Die Idee der Zirkularwirtschaft wurde bei On vor drei Jahren geboren. Mitbegründer Caspar Coppetti erklärt seinen Leuten: „Wenn euch jemand sagt, das geht nicht, macht es trotzdem“