Dating-App will junge Franzosen zum Wählen animieren

Junge Datinglustige in Frankreich können auf Tinder ab sofort Informationen zum Einschreiben ins Wahlregister finden. „Wenn du vor deiner Haustür datest, wähle auch vor deiner Haustür“, heißt es auf pinken Info-Tafeln, die für das Register sensibilisieren sollen. 18- bis 25-Jährige bekommen solche und weitere Sprüche noch bis Anfang März zugespielt, wie die Organisation A Voté zusammen mit der populären Dating-App Tinder mitteilte.

Wer bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April seine Stimme abgeben möchte, muss im Wahlregister eingetragen sein. In der Regel werden Staatsbürger mit der Volljährigkeit automatisch auf die Liste gesetzt. Doch A Voté zufolge sind etwa sieben Millionen Französinnen und Franzosen falsch eingeschrieben. Damit ist gemeint, dass sie nicht auf der Liste ihres aktuellen Wohnorts stehen, etwa weil sie zum Studieren von der Familie weggezogen sind.

Videoclip

Falsch eingeschrieben zu sein erhöhe die Wahrscheinlichkeit, gar nicht wählen zu gehen, schrieb die Organisation. Die Täfelchen auf Tinder führen zu der Seite von A Voté, wo es etwa Informationen zur Stimmabgabe über einen vorher bestimmten Vertreter und einen Chatbot zur Hilfe gibt.

Auch in einem Videoclip werden junge Menschen in Frankreich derzeit aufgerufen, ihren Status im Wahlregister zu prüfen. Das Video zeigt Menschen, die in einen Club möchten und deren Namen auf der Gästeliste überprüft werden. Als ein junger Mann nicht in den Club kommt, heißt es dort, man solle solch böse Überraschungen vermeiden und überprüfen, ob der eigene Name im Wahlregister stehe. Der Clip „Sind Sie auf der Liste?“ verlinkt dann die offizielle Wahlseite vom Innenministerium.