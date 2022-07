Cool bleiben! Warum manche Abkühltipps nichts taugen

Und schon wieder eine Hitzewelle. Tipps und Tricks, wie man sich abkühlt, gibt es genug: Man soll viel trinken oder die direkte Sonne meiden. Doch nicht alles, was sinnvoll erscheint, ist auch wirksam, manches ist schlicht ein Mythos.

Beispiel gefällig? Eine richtig kalte Dusche soll abkühlen. Irrtum! Die kalte Brause mag zwar erfrischend wirken, allerdings ist es für den Körper sehr anstrengend, da er einen hohen Temperaturunterschied ausgleichen muss. Deshalb sollte eher lauwarm geduscht werden, wenn die Sonne draußen so richtig vom Himmel knallt.

Nicht nur das Duschwasser, sondern auch das Wasser im Glas sollte nicht zu kalt sein. Unser Körper kommt mit lauwarmen Getränken an Hitzetagen am besten zurecht. Rund zwei bis drei Liter am Tag dürfen es im Sommer schon sein. Die sollten allerdings nicht zur schockartigen Abkühlung dienen, sondern über den ganzen Tag gleichmäßig verteilt getrunken werden.