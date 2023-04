Cirque du Soleil in Wien: Euphorie und ungeahnte Talente

Er verriet dem KURIER übrigens, dass er sogar selbst das eine oder andere Kunststück beherrscht. „Ich war so mit 11, 12 Jahren von der Schule aus in einer Zirkusgruppe, das war freiwillig und wir haben dann in so einem kleinen Zelt gespielt und da bin ich Einrad gefahren und jonglieren kann ich auch. Mehr dann aber auch nicht, also für den Cirque du Soleil würde es nicht reichen“, lachte er. ORF-Wettermann Marcus Wadsak meinte dazu nur launig: „Ich bringe nur die Leute zum Lachen. Mit dem Körper kann ich nix.“