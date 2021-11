Blumige Aussichten: Mehr Licht für die Zimmerpflanzen

Die Balkonpflanzen sind längst schon eingewintert. Für Hobbygärtner ist damit die Arbeit noch lange nicht beendet, denn auch Zimmerpflanzen benötigen jetzt, wenn die Tage kürzer werden, eine andere Pflege als in der warmen Jahreszeit. Das weiß auch Miriam Cervantes, die in ihrem Wiener Shop Calienna Topfpflanzen auf ganz neue Weise in Szene zu setzen weiß.

Die Pflanzenliebhaberin hat die meisten ihrer Töpfe bereits umgestellt: „Die Pflanzen brauchen das Licht wie wir Menschen die Nahrung“, erläutert Cervantes ihren Schritt. Deshalb rückt sie jeden Herbst die grünen Schönheiten näher ans Fenster, und im Frühjahr stellt sie sie wieder auf ein eher schattiges Plätzchen zurück, „weil im Sommer die Sonneneinstrahlung schnell einmal zu intensiv werden kann“.

Wer keine Möglichkeiten hat, seine grünen Lieblinge im Zimmer hin und her zu stellen, der kann sich ein spezielles Pflanzenlicht zulegen: „Da gibt es heute bereits Lampen, die nicht mehr so grell scheinen wie es bei den ersten Exemplaren der Fall war“, weiß die Blumenliebhaberin.

Manche Topfpflanzen wie die Dieffenbachia, die Glücksfeder – Profis nennen sie Zamioculcas zamiifolia– , das Spathiphyllum, die Aglaonema oder der Bogenhanf kommen übrigens das ganze Jahr über mit wenig Licht aus.