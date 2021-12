Wie gefährlich sind Internet-Pornos wirklich für das Gehirn?

Studien belegen, dass Jugendliche immer früher mit Pornos in Berührung kommen. So hat bereits ein Drittel der 14- bis 15-Jährigen einen Hardcore-Porno gesehen, ergab eine Umfrage der Universität Hohenheim und Münster im Jahr 2017. Nur 4 Prozent besprechen das Gesehene danach mit ihren Eltern.

Suchtfaktor

Die direkten Auswirkungen dessen bekommt die Sexualtherapeutin Bettina Brückelmayer immer öfter in ihrer Ordination zu spüren. "Bevor man seinen Körper als erogene Zone erforscht hat, ist man im Cyberzeitalter schon mit Pornografie konfrontiert. So lernen Burschen, aber auch immer mehr Mädchen heutzutage, wie Sexualität 'funktioniert'. Sie bekommen ein falsches Bild geboten, das sich auf den rein genitalen Bereich fixiert", sagt sie zum KURIER.

Verschiedene Porno-Kategorien bieten alle möglichen intensiven Reize, die in Sekundenschnelle an das Gehirn weitergeleitet werden. "Eine nicht partnerorientierte Sexualität - nämlich eine Autosexualität - ist die Folge", erklärt die Therapeutin. "Hat man Lust, regt dies die Produktion von Botenstoffen im Gehirn an. An erster Stelle der Neurotransmitter steht das Dopamin. Das Belohnungszentrum im Gehirn ist aktiv. Und alles, was gefällt, verlangt nach mehr bzw. nach Wiederholung. Und dies passiert sehr oft beim Masturbieren beim Schauen von Pornos."