Beatrice Ferolli: Der Applaus hielt die 91-Jährige jung

Leichtfüßig, zielsicher und nicht zuletzt eloquent trägt die Frau Professor den Kaffee in ihrer schönen Wohnung in Wien-Döbling auf. Es gibt Fünfzigjährige, die sehen alt neben ihr aus. Dabei ist Beatrice Ferolli (und bitte nicht Beatris sagen, sondern Beatritsche – ihr Vater war ein Kürschner aus Triest) noch ein Kind der Ersten Republik.

Das ständige Tun hat sie jung gehalten. Die Zeitzeugin erinnert sich noch gut an den Beginn ihrer Karriere – und lebt dabei noch mehr auf: „Nach meinem Besuch des Reinhardt-Seminars, ich war Jahrgang 1950, habe ich in zahlreichen Hauptrollen an angesehenen Theaterhäusern in Wien, Graz, Innsbruck, Frankfurt und kurz auch in München gespielt, um dann nach Wien zurückzukehren.“