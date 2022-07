Babys locken in uns allen die gleiche hohe, süße Stimme hervor

International gleich

Forscher der Harvard University in den USA haben nun herausgefunden, dass der „Baby Talk“ international sehr ähnlich ist. Während die Sprache generell von Evolutionsbiologen bereits weltweit intensiv erforscht wurde, war bisher unklar, wie die Kommunikation zu Säuglingen international variiert.



Bei dem Vergleich von 1.615 Aufzeichnungen in 18 verschiedenen Sprachen wiesen Erwachsene mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen bei der Kommunikation mit Babys („infant-directed speech“) alle dasselbe Sprachverhalten auf. Die Stimme wurde in eine höhere Tonlage gehoben, die Sprechgeschwindigkeit vermindert und der Sprachklang war melodiöser und singender. Diese Merkmale passen auch zu den Angaben, die der deutsche Germanist Jürgen Dittman über die „Ammensprache“ macht. Laut ihm sind hohe Tonlage, deutliches Sprechen, eine übertriebene Satzmelodie, Pausen zwischen den einzelnen Phrasen und Wiederholungen Kennzeichen, die den „Baby Talk“ ausmachen.



Auch die Körpersprache spielt bei der Kommunikation mit Säuglingen eine wichtige Rolle. Beim „Baby Talk“ wird durch Heben der Augenbrauen, Mundöffnen und vermehrtes Lächeln zusätzlich die Mimik übertrieben.