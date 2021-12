Auf dieser Dating-Plattform bleiben Impfgegner unter sich

In den meisten großen Flirt-Apps wie Tinder oder Bumble können Singles seit einigen Monaten bekannt geben, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Nicht so auf einem neuen Schweizer Portal, das derzeit weit über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen macht: Denn "Impffrei:Love" richtet sich dezidiert an Menschen, die die Impfung ablehnen.

Die Seite gehört dem Verein Generation Freiheit, der kritisch gegen die Corona-Maßnahmen auftritt. Auf der Verkuppelungsplattform sollen sich laut eigenen Angaben inzwischen 10.000 Singles aus verschiedenen Ländern angemeldet haben, davon 53 Prozent Frauen. Man richtet sich an "alle impffreien und bewussten Menschen - jeden Alters", die registrierten Nutzer sind zwischen 20 und 60 Jahren alt.