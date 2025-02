Allergiebeschwerden: Schnelle Hilfe aus der Apotheke

Beschwerden, die durch eine allergische Reaktion auf Pollen auftreten, sind mehr als ein bisschen Schnupfen, der schnell wieder vorbei geht. „Es ist nicht gut, wenn man allergische Beschwerden nicht behandelt“, sagt Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi. Als angestellte Apothekerin in einer Wiener Apotheke ist sie vor allem im Frühjahr für viele Betroffene eine erste Anlaufstelle. Und sie bemerkt immer wieder, dass Patienten nicht richtig informiert sind. Daher rät sie dringend dazu, Symptome ernst zu nehmen.

Denn man müsse sie nicht aushalten und sich quälen, im Gegenteil. Schließlich ist das Immunsystem durch die überschießenden Reaktionen aus dem Gleichgewicht geraten. „Die Patienten sollten rasch zur für sie richtigen Therapie kommen. Es ist wichtig, dass die Symptome behandelt werden, damit es nicht zu einer Verschlechterung und dem sogenannten Etagenwechsel kommt.“ Was meist als Jucken in den Augen und Niesen beginnt, wandert also tiefer in die Atemwege und kann in der Lunge Asthma auslösen.