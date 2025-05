Die frühsommerlichen Tage haben der Blühbereitschaft der Gräser einen weiteren Schub verpasst: Dieser Tage werden in den Tieflagen die ersten Gräser zu blühen beginnen. „Damit wird die Hauptsaison eingeläutet“, sagt Maximilian Bastl , Leiter des Pollenservice an der Medizinischen Universität Wien.

Doch nicht selten kommt es vor allem zu Beginn der Saison zu stärkeren Belastungen. Dafür sind unter anderem Veränderungen in der Blühbereitschaft mancher Gräser, bedingt durch höhere Temperaturen, verantwortlich. Ein gutes Beispiel dafür ist der Glatthafer, der teilweise bereits in Wien blüht. „Schon im Vorjahr war er als eines der ersten Gräser dabei“, erinnert sich der Experte.

Pollen: "Zugereiste" Pflanzen nehmen zu

Allerdings gibt es auch bei den Gräsern Neuzugänge unter den Allergieauslösern, sogenannte eingewanderte Neophyten. „Etwa im städtischen Bereich gibt es bereits viele wärmeliebende Gräser, die die Saison verlängern.“ Bastl nennt etwa das Hundszahngras, das erst im Juli und August blüht und etwa in Südafrika als eines der Hauptallergene bei Gräsern gilt.

Seit einigen Jahren berichten Allergiker auch bei uns über stärkere Beschwerden. Auch subtropische, sommerblühende Ziergräser, die im städtischen Raum gern angepflanzt werden, können im Hochsommer für Probleme sorgen und Beschwerden verlängern, „vor allem in städtischen Bereichen“, sagt Bastl. Ihre Blühzeit beginne üblicherweise erst im Juli und reiche bis in den September hinein. Das trifft unter anderem auf das Lampenputzergras, die Rutenhirse oder das Chinaschilf zu. Dazu erwähnt Bastl das Gemeine Schilf, das an der Alten Donau oder am Neusiedlersee bis September für „deutlichen Gräserpollenflug sorgen kann“.

Eine Prognose, wie sich diese wärmeliebenden Neuzugänge weiter verbreiten, sei derzeit nicht absehbar. „Man kann aber davon ausgehen, dass sie auch in Zukunft durch die globale Erwärmung bei Allergikern in Österreich an Relevanz gewinnen werden.“