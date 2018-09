Star aus "Bill Cosby Show" erntet Spott für Supermarktjob

Owens hatte von 1985 bis 1992 die Rolle des immer optimistischen Elvin Tibideaux in der Show von Schauspieler Bill Cosby übernommen, danach aber auch in anderen TV-Serien und Theaterstücken mitgespielt. Zudem hält der Yale-Absolvent seit Jahren Schauspielkurse an mehreren Universitäten, darunter Yale und Columbia, ab. An der Supermarktkasse habe er gearbeitet, um flexibel auf Castings und kleine Engagements reagieren zu können. "Es gibt keine Arbeit, die höhergestellt ist als eine andere", betonte Owens in "Good Morning America". "Die eine mag besser bezahlt sein, bessere Sozialleistungen bieten und im Lebenslauf besser aussehen, aber sie ist nicht höhergestellt. Jede Arbeit ist wertvoll."

Auf Nebenjobs angewiesen

Wie Vox.com berichtet, sind Schauspieler tatsächlich sehr häufig auf Nebenjobs angewiesen, um die Zeit zwischen Engagements zu überbrücken. So würden etwa zwei Dritter aller Mitglieder der Screen Actors Guild (SAG), eine mit der American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA) verbundene Gewerkschaft für Schauspieler in den Vereinigten Staaten, weniger als 1.000 Dollar pro Jahr durch Schauspielerei verdienen.

Um Owens und andere Schauspieler, die während ihrer Karriere mit Aushilfsjobs behelfen müssen und mussten, zu würdigen und das Tabu rund um vermeintlich minderwertige Arbeit zu brechen, rief der Screen Actors Guild den Hashtag #ActorsWithDayJobs ins Leben.