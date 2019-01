FreeInHijab: Debatte über "Welt-Kopftuch-Tag"

Kopftuch für einen Tag

Nazma Khan hatte den "World-Hijab-Day" 2013 ins Leben gerufen. Die Initiatorin hat inzwischen Mitstreiterinnen in vielen Ländern, unter anderem in Großbritannien. Sie laden am 1. Februar jedes Jahres muslimische und nicht-muslimische Frauen ein, für einen Tag den "Hijab" zu tragen. Ihr Ziel ist dabei auch, zu zeigen, dass Frauen mit dieser Kopfbedeckung im Alltag oft Diskriminierung erleben