Frauen und Männer ähnlicher als gedacht

Diese Erkenntnis wäre überraschend, aber harmlos. Wenn es da in der Psychologie nicht die Sache mit der "Sich selbst erfüllenden Prophezeihung" gäbe. Geschlechter-Stereotype führen dazu, dass Buben und Mädchen ihnen bewusst wie unbewusst nacheifern. Um sie dann als Erwachsene wiederum den Kindern vorzuleben. Professor Krizan erklärt das so: "Die Suggestion ist, dass Mann und Frau in psychologioschen Charakteristika unterschiedlich sind. Und der Mensch strebt nach der Erfüllung der Suggestion." Nun habe man aber in allen Bereichen geforscht: "Ob wir nun kognitive Fähigkeiten, Intelligenz, Sozialverhalten oder persönliche Gefühle überprüft haben: Die Unterschiede sind viel kleiner als gedacht." Selbst in verschiedenen Altersgruppen sei das Ergebnis immer ähnlich ausgefallen.

Die Genderforscher betonen allerdings, dass es durchaus Unterschiede gibt, bei zehn Eigenschaften habe man sogar deutliche gefunden. Das höhere Aggressionspotential bei Männern gebe es beispielsweise wirklich. Gruppenunterwerfung ist demnach tatsächlich eher weiblich, ebenso wie höheres Schmerzempfinden.