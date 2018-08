Französischer Abenteurer muss Pazifik-Durchquerung abbrechen

Der Franzose Benoit Lecomte hat sein Vorhaben, den Pazifik schwimmend zu durchqueren, wegen heftiger Unwetter vorerst abbrechen müssen. Die zwei Taifune "Jongdari" und "Wukong" seien Lecomte in die Quere gekommen, berichtete am Mittwoch das Medienunternehmen Seeker, das Lecomte auf seinem Abenteuer begleitete. Der 51-Jährige musste daher mit dem Schiff seines Begleitteams in einen japanischen Hafen.