Ein Mann aus Frankreich will den Pazifik durchschwimmen

Der Pazifik ist das größte Meer der Welt.

Der Franzose Benoit Lecomte will ihn

in 6 bis 8 Monaten durchschwimmen.

Er wird dabei von einem

Unterstützerteam mit 2 Ärzten begleitet.

Lecomte will jeden Tag 8 Stunden schwimmen.

Wenn er nach den 8 Stunden aufhört zu schwimmen,

will er am nächsten Tag genau an derselben Stelle

wieder ins Wasser gehen, um weiter zu schwimmen.

Lecomte will mit dem Schwimmen

auf die Verschmutzung vom Pazifik aufmerksam machen

und zeigen, was der Müll alles anrichten kann.

Der Pazifik ist stark mit Plastik, aber auch

mit anderen Müll verschmutzt.

Im Pazifik schwimmt eine Müll-Insel die

19 Mal größer ist als Österreich.

Benoit Lecomte sammelt mit seinem Team Informationen

über die Verschmutzung vom Pazifik

für die nuturwissenschaftliche Forschung.

Die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit

Veränderungen und Ereignissen in der Natur