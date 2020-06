Quanten, die Chinesisch reden

(C) photonews.at/Georges Schneider - Shanghai (China) 22.10.2014 - Heute wurde der 6-tägge Arbeitsbesuch von Vizekanzler, BM Mitterlehner (ÖVP) und einer WKO-Delegation in China fortgesetzt- Am Vormittag stand ein Besuch des Center for Excellence in Quantum Information and Quantum Physics in der, Chinese Academy of Sciences auf dem Programm . PHOTO: Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und der Präsident der Akademie der Wissenschaften Physiker Anton Zeilinger bei der Erklärung eines Versuchsaufbaus der heute erstmalig in Betrieb ging und die so genannte Quantenkryptographie - die sichere Verschlüsselung von Datenübertragungen durch Zuhilfenahme von Quantenphänomenen demonstrieren sollte wobei Sender und Empfänger im Labor getrennt voneinander standen und das Signal doch sicher verschüsselt transportieren konnte. Zeilinger erklärt den Empfänger, ein Prototyp.

© Bild: photonews.at/Georges Schneider