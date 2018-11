Forscher schluckten Lego-Köpfe, um Eltern Ängste zu nehmen

Ein Team von Ärzten aus Australien und Großbritannien wollte wissen, wie lange es dauert, bis ein geschluckter Legostein wieder ausgeschieden wird. Die Ergebnisse ihrer Forschung, die sie im Journal of Paediatrics and Child Health in einem Artikel veröffentlicht haben, sollen besorgte Eltern beruhigen.

In der "noblen Tradition des Selbstexperiments" haben die sechs Forscher jeweils den Kopf einer Lego-Figur in der Größe von zehn Mal zehn Millimeter geschluckt. Spielzeugteile sind die zweithäufigsten Fremdkörper, die Kinder schlucken, wie der Guardian berichtet. Darum verursacht die Vorstellung bei Eltern häufig Ängste. In der Regel werden sie aber innerhalb weniger Tage wieder ohne Schmerzen oder Nebenwirkungen ausgeschieden.

Für die Weihnachtsausgabe der Zeitschrift, in der häufig skurrile Studien präsentiert werden, entschied sich das Team dazu, ein Selbstexperiment durchzuführen. "Wir konnten von unseren Testpersonen nichts verlangen, was wir nicht auch selbst machen würden", heißt es dort.