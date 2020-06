Fluchtschwein: "Will es lebend fangen"

Mir wär’s ja an und für sich egal, ob das Schweinderl herumläuft, weil ich bin kein Profi-Bauer, der davon leben muss. Aber ich mag auch nicht haben, dass es in ein Auto rennt und ich dann vielleicht vor dem Kadi stehe." Franz Grassmann aus Kirchberg an der Pielach in NÖ sorgt sich um juristische Fallstricke, seit in der Vorwoche sein für den Geburtagsfest-Verzehr vorgesehenes Turopolje-Schwein just bei der Anlieferung zum Fleischhauer entkam.

Noch ist die Freiheit des 40-Kilo-Bröckerls mit Dalmatiner-Fell schier grenzenlos. Es zeigt sich täglich am Flussufer. Doch seine Tage als Gemeinde-Attraktion könnten gezählt sein. Mithilfe der Jägerschaft will es Grassmann wieder domestizieren.

"Wir haben eine Wildschweinfalle organisiert und wollen es lebend einfangen." Kein einfaches Unterfangen, wie ihm selbst bewusst ist: "Alles, was man als Köder in die Kastenfalle legen könnte, hat das Viecherl ja in freier Wildbahn zur Genüge."