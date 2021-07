Festival der Rothaarigen

Die Augen des Wiener Fotografen Helmut Mitter leuchten noch immer, wenn er von seinem Besuch in Breda berichtet. "Das war einfach großartig." Er hatte dort an einem Wochenende so viele Rothaarige vor sich, dass er bald einzelne Typen aus der Menge auswählen und fotografieren konnte. Breda war so betrachtet ein absolutes Highlight seines Porträt-Projekts, das er vor fünf Jahren gestartet hat. Ein Mal im Jahr, an einem Wochenende Anfang September, verwandelt sich die Kleinstadt Breda in der niederländischen Provinz Nordbrabant in eine Art Hauptstadt, oder besser: in ein rotes Meer. Tausende Zeige- und Schaulustige strömen dann zum fröhlichen Roodharigendag.

Bereits am kommenden Wochenende lädt der kleine irische Hafenort Crosshaven zur inzwischen 7th Irish Redhead Convention. Auch hier gibt es die obligatorischen Fotoshootings, und dazu einen Sommersprossen-Contest sowie ein Ginger Speed Dating.

Selbstbewusst wissen sich dort jene, die in puncto Haarpracht seit Menschengedenken in der Minderheit sind, für ein paar Stunden in der Mehrheit.