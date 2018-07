Ferienstart: Sich endlich treiben lassen

Die Kunst, falsch zu reisen, beschrieb der Schriftsteller Kurt Tucholsky so: „Wenn deine Frau vor Müdigkeit umfällt, ist der richtige Augenblick gekommen, auf einen Aussichtsturm oder auf das Rathaus zu steigen; wenn man schon mal in der Fremde ist, muss man alles mitnehmen, was sie einem bietet. Verschwimmen dir zum Schluss die Einzelheiten vor Augen, so kannst du voller Stolz sagen: Ich hab’s geschafft.“

Urlaub. Ferien. Endlich. Die Koffer sind gepackt, die Meere, die Berge, die Seen locken. Und dann fragt plötzlich irgendjemand, was denn alles geplant sei, in dieser Aus-Zeit. Rasch wird ein Bouqet an Reiseführern gezückt, werden Ausflugsziele genannt, Must-See-Listen hergezeigt. Einfach nur so dasitzen, in die Gegend, in die Luft starren, um dabei dem Gehirn beim Nicht-Denken zuzuhören? Eher nicht so.