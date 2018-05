Faule Kinder zum Sport motivieren

Dieser beunruhigende Trend führte zu der Initiative „motion4kids“, erläutert Initiator Philip Newald einen neuen Zugang: „Wir wollen die Kinder dort erreichen, wo ihre Interessen liegen, und deshalb verteufeln wir das Handy nicht, sondern nutzen es. Wir haben einen Fördertopf für Projekte, bei denen Kinder aus der digitalen Welt in die reale Welt geholt werden.“ Ein Beispiel: „Wenn beliebte Vorbilder wie eSportler und YouTuber den Kindern im Internet zeigen, wie sie selbst Sport machen und wie das bei ihnen wirkt“, so der dreifache Vater. „Ich sehe zu Hause, was Kinder in dem Alter interessiert – und das hat oft mit dem Internet zu tun.“

Er schätzt die derzeitigen Initiativen, aber es braucht „neue kreative Ansätze. Es gibt viele Ideen aus der Gamer- und aus der Gründerszene, die etwas bewegen könnten. So etwas wollen wir unterstützen.“ Daher gefällt ihm etwa das Projekt einer Wiener Mittelschule, bei dem die Schüler gemeinsam mit einem Unternehmen eine App über gesunde Ernährung ( der KURIER berichtete) erstellten: „So etwas wäre ideal. Wenn sich Schulen dem Thema auf eine zeitgemäße Art widmen. Das wollen wir gerne fördern. Aber es braucht auch die kreative Kraft von außen.“

Szlama sieht den Bewegungsmangel als gesellschaftliches Problem: „Früher waren Kinder nach der Schule oft am Spielplatz oder im Sportverein. Jetzt sind viele in der schulischen Ganztagsbetreuung, und für Bewegung ist zu wenig Zeit. Das Thema Sport bleibt an der Schule hängen.“

Gleichzeitig geht die Schere zwischen Leistungs- und Breitensport schon bei zehnjährigen Kindern auf: „Die einen lernen gar keine Sportart mehr ordentlich und die anderen stehen in Sportvereinen schon früh unter enormem Druck. Und dazwischen gibt es zu wenig.“