Möbiusschleife: Die Unendlichkeit eines Papierstreifens

Wenn du an Mathematik denkst, denkst du sicher zuerst ans Rechnen, und damit hast du auch recht! Denn Rechnen ist ja auch ein Teilgebiet der Mathematik – aber eben nur ein Teilgebiet und auch gar nicht das Wichtigste!

Das Wort „Mathematik“ leitet sich von dem griechischen Wort mathēmatikē téchnē ab – das bedeutet übersetzt „die Kunst des Lernens“. Und da kommen wir dem Kern der Sache auch schon viel näher: Unser heutiges Experiment, die Möbiusschleife, zeigt dir, was „Mathe“ eigentlich macht: Forschen, nachdenken und entdecken!

So ein Möbiusband ist schnell gemacht und du brauchst auch nicht viel Material dafür, einfach ein Stück Papier, eine Schere und Klebeband. Schneide einen zirka 3 cm breiten Streifen Papier von der Längsseite eines A4 großen Stück Papier ab. Dann verdrehst du die Enden zueinander und klebst sie mit einem Stück Klebeband gut zusammen. Wenn du jetzt mit dem Finger an einer Kante deiner Möbiusschleife entlangfährst, was entdeckst du? Richtig! Deine Schleife hat kein Ende – mehr noch, man kann auch gar nicht feststellen, wo bei der Schleife wirklich innen oder außen ist! Fast noch erstaunlicher ist, wenn Du deine Schleife in der Mitte durchschneidest, erhältst du nicht zwei Schleifen – wie du vielleicht vermuten würdest – sondern eine, die doppelt so lang ist.