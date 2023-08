Ich seh', ich seh' – was du hörst!

Dabei funktionieren Schallwellen im Grunde ähnlich wie Wellen im Wasser. Wirfst du einen Stein in ruhiges Gewässer, kannst du das gut beobachten: Von der Stelle ausgehend, an der dein Stein im Wasser landet, breiten sich die Wellen kreisförmig immer weiter aus. Wirfst du den Stein an Land auf den Boden, entstehen in der Luft ganz ähnliche Wellen. Denn der Stein drückt beim Aufprall die Luft zusammen. Anschließend dehnt sich die Luft wieder aus und gibt diese Welle an die angrenzenden Luftbereiche weiter. Diese „Welle“ ist genau der Schall, den du als „Klonk“ am Boden oder „Platsch“ im Wasser hören kannst.

Das Backpapier funktioniert fast genauso, wie das Trommelfell in deinen Ohren. Die Schallwellen bringen dein Trommelfell zum Schwingen und lösen einen Sinnesreiz aus, der von deinem Gehirn zu Hörempfindungen umgewandelt wird.

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org